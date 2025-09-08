Конкурс бородачей "Поморский стиль" прошел в ходе этнокультурного фестиваля "Борода"

АРХАНГЕЛЬСК, 8 сентября. /ТАСС/. Обладателей самой длинной и самой художественной бород определили в Архангельской области, в музее-заповеднике "Малые Корелы" подвели итоги конкурса бородачей "Поморский стиль", он прошел в ходе этнокультурного фестиваля "Борода", сообщили ТАСС организаторы.

"Члены жюри, определяя обладателя самой длинной бороды, использовали старинные меры длины: вершки и пяди. В этой номинации победил Артем Антипин - длина его бороды составила чуть больше трех вершков, вершок - 4,5 см. Обладателем "Самой естественной бороды" стал Антон Болдырев. В номинации "Художественная борода" награды удостоен Алексей Бессонов", - сказали в музее.

Словом "борода" на севере называют последний несжатый пучок на поле. Фестиваль посвящен северным традициям сбора урожая хлеба. Также на фестивале выбирали самые красивые караваи. В номинации "Традиционный каравай" победил хлеб, испеченный Татьяной Тюкавиной. В номинации "Фантазийная композиция" лучшим признан каравай "Мезенская рапсодия" Ольги Пермяковой; звания "Современный каравай" удостоен каравай "Благословение на счастье", а приз зрительских симпатий достался караваю "Чумбаровка - сердце Архангельска".

На фестивале в музее-заповеднике состоялась церемония награждения победителей ХХ открытого конкурса детско-юношеского творчества "Штрихи к портрету лошади", который проводится совместно с конным клубом "Табула раза". Всего на конкурс поступило 155 творческих работ из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Вельска, Шенкурска, а также Пинежского, Приморского, Холмогорского округов.