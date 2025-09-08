По словам главы МИД РФ, ранее у двух стран были традиции спортивных обменов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Возможность проведения футбольного матча с участием России и США сейчас обсуждается. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.

"И упомяну также спорт. Хоккей, футбол. Соединенные Штаты будут принимать вместе с Мексикой и Канадой чемпионат мира 2026 года по футболу. Я знаю, что уже в некоторых кругах, включая в руководстве FIFA, обсуждается возможность - почему бы не провести футбольный матч [РФ и США]" - сказал Лавров.

По его словам, ранее у России и США были традиции спортивных обменов. "Раньше у нас были традиции хоккейных гастролей друг к другу, и в этом есть большой интерес", - отметил министр.

Глава МИД добавил, что спортивные контакты и культурные обмены могут способствовать укреплению доверия. "Вот сейчас у нас будет по решению, по инициативе президента, проходить буквально через 12 дней, 20 сентября, первый международный конкурс песни "Интервидение". Более 20 стран участвуют, практически все страны БРИКС, страны, которые наши партнеры по СНГ, ряд африканских, азиатских, латиноамериканских стран. Ожидается американский участник. Так что я считаю, чем больше таких контактов, чем больше обменов на самых разных уровнях, тем лучше", - подчеркнул он.

Лавров также отметил, что в отношениях России и США никогда не было непреодолимых проблем. "Всегда эти проблемы возникали из-за идеологии. А если, вот я еще раз напомню, что сказал [госсекретарь США] Марко Рубио, что их внешняя политика теперь не идеология, а национальные интересы, то тогда об очень многом можно договориться", - заключил министр.