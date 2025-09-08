Ведутся работы по укреплению берегов и дамбы для предотвращения дальнейшего размыва

ЧИТА, 8 сентября. /ТАСС/. В селе Шишкино и СНТ "Шишкино-Остров" в Читинском районе Забайкальского края подтоплены 50 приусадебных участков из-за подъема уровня воды в реке Чита. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В результате воздействия южного циклона и интенсивных дождей в Забайкальском крае произошел резкий подъем уровня воды в реке Чита. По оперативным данным, подтоплены 50 участков: 41 дачный участок в бывшем кооперативе "Шишкино-Остров" и 9 приусадебных участков в селе Шишкино. Угрозы жизням людей нет. Эвакуация не потребовалась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте ведутся работы по укреплению берегов и дамбы бутовым камнем для предотвращения дальнейшего размыва.

При этом ожидается ухудшение гидрологической обстановки у дачных кооперативов, расположенных у реки Чита в предместье краевой столицы. ГУ МЧС России по Забайкальскому краю в ближайшее время развернет оперативный штаб на трассе "Амур" у ДНТ "Монтажник". В готовности к применению находятся аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части и сводный отряд 3-го пожарно-спасательного отряда.