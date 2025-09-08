В частности, китайской культуре отдали предпочтение 23% респондентов, а южнокорейской - 10%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Россиян в возрасте 14-35 лет больше всего из восточноазиатских культур привлекает японская (36%). На втором месте по популярности - китайская культура (23%), на третьем - южнокорейская (10%). Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

"Восточноазиатские мотивы все увереннее заявляют о себе в глобальном культурном пространстве, завоевывая сердца молодежи по всему миру. Россия в этом смысле не исключение. <...> Согласно полученным данным, российскую молодежь 14-35 лет больше всего привлекает японская культура, что во многом обусловлено эффектом "первопроходца". Например, за годы присутствия аниме в российском культурном ландшафте этим термином стала обозначаться вся восточноазиатская анимация. К слову, именно японская мультипликация является визитной карточкой Страны восходящего солнца. В числе других популярных ассоциаций молодежи с японской культурой - самураи, сакура, гейши и кимоно, которые в совокупности упоминаются даже чаще, чем аниме", - говорится в публикации.

Так, согласно исследованию, японская культура лидирует в рейтинге по популярности среди российской молодежи с 36%, тогда как китайской культуре отдали предпочтение 23%, а южнокорейской - 10%. Еще 21% участников опроса ответили, что эти культуры одинаково интересны.

Что касается китайской культуры, то для российской молодежи она предстает более сложной и многогранной, закрытой и ориентированной на традиции и коллективизм. В частности, Китай у молодых россиян ассоциируется с дисциплиной, коммунизмом и диктатурой (19%), трудолюбием и уважением к старшим (19%), историческим наследием и традициями (18%, образ дракона, красный цвет, фонарики), национальной кухней (17%), историей (16%) памятниками архитектуры (14%), чайной церемонией (11%), а также с философскими течениями, такими как буддизм, даосизм, конфуцианство (10%). При этом несмотря на большую туристическую привлекательность Японии у молодежи, предпочтение в изучении языков отдается китайскому. Как отмечается в публикации, популярность Южной Кореи среди молодежи в России носит скорее нишевый характер и связана со сферой развлечений и продуктами массовой культуры: музыка в жанре k-pop, дорамы, национальная кухня. В целом Южная Корея предстает воплощением современности, индивидуализма и открытости.

"Для молодежи культура восточных или азиатских стран не является монолитной. Молодые люди по-разному воспринимают Японию, Южную Корею и Китай. Япония и Южная Корея чаще ассоциируются с творческими и потребительскими продуктами (аниме, манга, k-pop, дорамы, косметика). Китай же видится, в первую очередь, как потенциальное пространство для работы и жизни. Поэтому в ассоциациях молодых людей чаще звучат характеристики общественно-политического устройства и исторического контекста - коллективизм, дисциплина, диктатура и, вместе с тем, - уважение к старшим, традиции, философия, ум, образование", - комментирует результаты исследования директор по развитию ВЦИОМ-Консалтинг Даниил Ермолаев.

Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" был проведен 25-29 августа, в нем приняли участие свыше 2 тыс. россиян в возрасте 14-35 лет.