Усекновение главы Иоанна Предтечи: смысл и традиции православного праздника

11 сентября (29 августа по старому стилю) православные христиане вспоминают гибель пророка Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Мессии и крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа

Кто такой Иоанн Предтеча?

Иоанн Предтеча — самый почитаемый Православной церковью святой после Божьей Матери. Сам Иисус Христос говорит о нем в 11-й главе Евангелия от Матфея: "Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя".

"Предтеча" дословно означает "тот, кто течет перед", "первопроходец". Иоанн считается великим пророком, который говорил людям о скором пришествии в мир Мессии — Иисуса Христа.

Иоанн происходил не просто из знатной семьи: он сочетал в себе царское и священническое происхождение. Его отец, священник Захария, был из рода Аарона, брата пророка Моисея; мать, праведная Елизавета, происходила из рода царя Давида.

Рождение Иоанна связано с чудом: как и родители Девы Марии, Елизавета и Захария состарились бездетными. У евреев считалось, что бесплодие посылается паре за тяжкие грехи, поэтому к таким супругам относились в обществе с большим предубеждением, нередко ущемляли их в правах и осуждали.

Родители Иоанна тяжело переживали свою бездетность, так что, когда Захарии явился архангел Гавриил и возвестил о скором рождении сына, который станет великим пророком, тот не поверил и в наказание был лишен Богом возможности говорить. Речь вернулась к нему только в день рождения ребенка.

Иоанн появился на свет на полгода раньше Иисуса Христа. Во время знаменитого избиения младенцев, совершенного по приказу царя Ирода, солдаты ворвались в храм к Захарии прямо во время богослужения и потребовали отдать сына. Отец отказался и был убит. Ребенка спасла Елизавета, которая убежала с ним в пустыню.

В Евангелии не говорится о детских годах и юности Иоанна, он предстает в Писании уже взрослым человеком, подвижником и аскетом, живущим в пустыне; Иоанн носил одежду из грубой верблюжьей шкуры, питался саранчой и медом диких пчел, постоянно пребывал в молитве.

В 30 лет Иоанн Предтеча начал проповедовать и крестить людей в реке Иордан. Именно он крестил Иисуса Христа. За это Иоанна называют еще Крестителем.

За что казнили Иоанна?

Смерть Иоанна Крестителя напрямую связана с его проповедями: в народе его знали как бескомпромиссного и строгого обличителя греховной жизни, несправедливости и беззакония. Иоанн призывал жить по заповедям Божьим, рассказывал о скором пришествии Мессии.

Его критика касалась и царя Галилеи Ирода Антипы (сына Ирода Великого), который оставил законную жену и сожительствовал с женой своего брата Филиппа, Иродиадой. Ирод под ее влиянием заключил Иоанна в темницу, но казнить не решался: он почитал его за пророка и боялся народного гнева.

В Евангелии от Марка сказано: "Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его; многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его".

Иродиада же возненавидела Иоанна, но никак не могла добиться его казни. Возможность выпала на пиру в честь дня рождения Ирода. Перед нетрезвым царем и его высокопоставленными гостями станцевала юная дочь Иродиады Саломея.

Разгоряченный ее откровенным танцем, царь в награду поклялся выполнить любое ее желание, даже если это будет половина его царства. Саломея вышла спросить совета у матери, и та велела потребовать голову Иоанна Крестителя на блюде.

Как говорится в шестой главе Евангелия от Марка: "Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей".

К Иоанну в темницу послали палача, который обезглавил святого. Саломея получила голову на блюде, как и просила.

Это событие впоследствии стало одним из самых прославленных сюжетов мирового искусства.

Праздником день мученической кончины святого верующие считают потому, что после смерти он обрел вечную жизнь и перешел к Богу.

В чем смысл праздника?

На первый взгляд неясно, почему Иоанн так почитается Церковью и так выделялся самим Иисусом. Ведь он погиб не за Христа, а в результате козней порочной женщины, которая попросту свела с ним счеты.

На самом деле гибель Иоанна символизирует жертву, которую человек приносит, отстаивая правду, свои идеалы. Пустыня, в которой он жил, — символ пустоты людских душ, в которой вдруг слышится голос Господень, голос истины. В Евангелии от Марка так и говорится об Иоанне: "Он глас, вопиющий в пустыне".

Незадолго до казни Предтеча, услышав о делах Христа, из темницы посылает к Спасителю своих учеников с вопросом, действительно ли Он — Мессия, или следует ждать другого. Перед лицом грядущей смерти Иоанн колеблется и хочет убедиться, что его жизнь, отданная служению, прожита не напрасно.

Но Иисус не дает четкого ответа, отвечает многозначительно: "Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют; и блажен, кто не соблазнится о Мне" (Мф.11).

Смысл между этих строк — верь до конца, не требуя гарантий, знамений и доказательств.

Митрополит Антоний Сурожский говорил в проповеди о том, что в день усекновения главы Иоанна Предтечи следует молиться о тех, кто умер в одиночестве, без утешения, кто погиб из-за того, что умел любить или потому, что другие любить не умели, "в ужасе, и трепете, и недоумении, и в отчаянии иногда, умирали на поле битвы, умирали в застенках, умирали одинокой смертью".

Иоанну Предтече также традиционно молятся о людях, страдающих алкоголизмом.

Что можно и что нельзя есть в праздник?

В христианской традиции в дни больших церковных праздников часто допускаются послабления в еде, даже если они приходятся на Великий пост. В память о гибели Иоанна Крестителя Церковью, напротив, в праздник установлен строгий пост как выражение скорби христиан о насильственной смерти святого, как напоминание о том, что невоздержание приводит к страшным последствиям — ведь Ирод дал клятву Саломее, будучи изрядно пьяным, а стол на пиру ломился от изысканных блюд.

Поэтому в праздник запрещается употребление в пищу продуктов животного происхождения, разрешается добавлять в еду растительное масло.

В старину в России считалось, что в праздник нельзя есть плоды круглой формы (например, картофель, яблоки, лук, арбузы), потому что они напоминают голову; отказывались от напитков красного цвета из-за их внешнего сходства с кровью; не резали хлеб ножом, а ломали его руками. На эти традиции сильно повлияли языческие верования, народная образность мышления. Церковь считает эти традиции суевериями.

В православных храмах в этот день проходят праздничные богослужения.

Где хранятся мощи святого?

Многие страны в разные времена утверждали, что именно у них хранится реликвия — голова Иоанна Предтечи. Это Армения, Греция, Италия, Сирия, Франция. Святого почитают не только христиане, но и мусульмане, которые считают Иоанна великим праведником.

Историки же считают, что, вероятнее всего, лицевая часть головы Иоанна Предтечи хранится в французском городе Амьене, в Амьенском соборе Божьей Матери. Известно, что паломничества к мощам в Амьен совершали короли Франции, в том числе знаменитый Людовик Святой. А у французов появилась традиция мириться у святыни.

Паталогоанатомическое исследование, проведенное в 1958 году в Амьене, установило, что голова принадлежала человеку, который жил раньше Средневековья, примерно в I веке нашей эры.

В Москве частицы мощей хранятся в храме Владимирской иконы Божией Матери в Виноградове, в храме святителя Николая в Пыжах на Большой Ордынке, в Иоанно-Предтеченском монастыре в Малом Ивановском переулке, рядом с метро "Китай-город".