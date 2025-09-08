Автором текста "Тотального диктанта - 2026" стал ректор Литинститута

Алексей Варламов посвятил работу детству Александра Пушкина и его взаимоотношениях с родителями

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Автором текста всемирной просветительской акции "Тотальный диктант" в 2026 году стал писатель-прозаик, публицист, заслуженный деятель искусств РФ Алексей Варламов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Тотального диктанта".

"Автором текста "Тотального диктанта - 2026" стал российский писатель Алексей Варламов. <…> Текст диктанта о детстве Александра Сергеевича Пушкина и его взаимоотношениях с родителями уже написан, сейчас с ним работает филологический совет проекта", - говорится в сообщении.

Варламов известен как исследователь русской литературы XX века, доктор филологических наук, лауреат премии "Большая книга", ректор Литературного института имени А. М. Горького.

В пресс-службе акции напомнили, что "Тотальный диктант" пройдет по всей планете в 23-й раз 18 апреля 2026 года. В "Тотальном диктанте - 2025" приняли участие более 1,3 млн человек более чем из 50 стран.

"Каждый год мы выбираем автора текста нового диктанта еще летом. Рассматриваем предложения нашей аудитории, сами вносим идеи, затем штабом и филологическим советом акции голосуем. Очень интересно наблюдать, как меняются литературные предпочтения людей. Работа с писателем начинается сразу же: мы обсуждаем сроки подготовки основного и детского текстов, планируем график мероприятий, в которых автор примет участие. Алексей Варламов - яркий представитель современной русской литературы, вместе мы сделаем новый сезон интересным и полным открытий", - приводятся в сообщении слова директора фонда "Тотальный диктант" Вячеслава Белякова.

О "Тотальном диктанте"

"Тотальный диктант" - ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной.

Первый "Тотальный диктант" провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 22 года акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд "Тотальный диктант", а воплощают активисты и волонтеры в разных городах мира. Авторами диктанта ранее уже были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Захар Прилепин, Андрей Геласимов, Марина Степнова.