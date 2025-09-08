Новый корпус рассчитан на амбулаторный прием пациентов, в день врачи смогут принять 1 тыс. пациентов, в год - более 200 тыс. человек

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко принял участие в открытии нового корпуса консультативно-диагностического центра НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина в Москве. Новый корпус позволит обеспечить ежегодный прием более 200 тыс. пациентов, передает корреспондент ТАСС.

"Это [НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина] - самый большой центр в Европе онкологический. Здесь почти 400 тысяч квадратных метров, включающие как клинические, так и научные подразделения, поэтому возможности этого центра колоссальны, сейчас здесь начало функционировать консультативно-диагностическое отделение площадью более 10 тысяч квадратных метров", - сообщил он.

По словам министра, в новом корпусе предусмотрено все для проведения консилиумов, в том числе и в дистанционном формате с подключением коллег из регионов внутри центра. Чтобы минимизировать потерю рабочего времени персонала, были внедрены технологии для повышения производительности труда, а также технологии с использованием искусственного интеллекта.

Новый корпус рассчитан на амбулаторный прием пациентов, в день врачи смогут принять 1 тыс. пациентов, в год - более 200 тыс. человек. Площадь здания составляет почти 11 тыс. кв. м. Также в корпусе внедрен "блочный" принцип оказания медицинской помощи: пациенты могут проходить консультации и обследования - от маммографии и УЗИ до биопсии - в пределах одного этажа. Это сокращает время маршрутизации и позволяет провести необходимые процедуры в течение одного дня.

Кроме того, в новом корпусе внедрены элементы "бережливого производства", оптимизирована система электронной очереди и усовершенствована навигация. В старом корпусе остаются УЗИ-служба, функциональная диагностика и прием гистологических материалов, включая молекулярную генетику и цитологию.