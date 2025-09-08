Он снизился до 54%, следует из опроса компании

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Уровень одобрения жителями США капитализма как формы общественного устройства снизился до рекордных 54%, впервые менее половины демократов относятся к нему положительно. Об этом свидетельствует опрос компании Gallup.

Социологи Gallup начали проводить опросы о том, предпочитают американцы капитализм или социализм, в 2010 году. С тех пор уровень поддержки первого снизился на 7 п.п., до 54%, поддержка социализма в последние несколько лет находится стабильно на уровне около 39%.

Энтузиазм к капитализму сильнее всего снизился среди респондентов, голосующих за демократов, - лишь 42% ответили, что позитивно оценивают эту форму общественного устройства. Среди республиканцев настроения практически не меняются, независимые избиратели примерно следуют тенденции, задаваемой демократами, но среди них большинство по-прежнему положительно относятся к капиталистической системе (51%).

Доля демократов, которые позитивно относятся к социализму, в 2025 году достигла 66% против 50% в 2010 году. Независимые избиратели относятся к социалистическим идеям лучше республиканцев, более трети таких респондентов заявили о положительном отношении к ним против 14% среди республиканцев.

Респондентов также отдельно спрашивали об их отношении к среднему и малому бизнесу, частному предпринимательству и крупному бизнесу. Первые две категории пользуются почти абсолютной поддержкой американцев, тогда как о позитивном отношении к последнему положительно заявили лишь 37% участников опроса.

Опрос проводился 1-20 августа, в нем приняли участие около 1 тыс. жителей США старше 18 лет. Погрешность составляет не более 4 п.п.