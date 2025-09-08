Участникам предложат создать небольшое приложение на любом языке программирования

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Хакатон организуют для программистов в столичном парке "Музеон" 13 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

"13 сентября будет отмечаться не только 878-летие Москвы, но и День программиста. Специалистов в сфере информационных технологий и студентов профильных направлений приглашают на двойной праздник в парк искусств "Музеон". Здесь для них проведут ИТ-зарядку, турниры по настольным играм и другие мероприятия", - говорится в сообщении.

Как уточнила заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводит пресс-служба, ключевым событием соревнований станет хакатон - соревнование программистов. "Попробовать в нем свои силы могут все желающие в возрасте от 18 лет. Для этого нужно подать онлайн-заявку и принести с собой ноутбук. Участникам предложат создать небольшое приложение на любом языке программирования", - пояснила она.

Так, в рамках состязания запланировано три этапа-спринта - в 16:00, 17:00 и 18:00. На каждый из них допускаются до 20 человек. На выполнение задания дадут 40 минут, за которые нужно написать, протестировать и отладить код, после чего загрузить результаты в указанное хранилище.

"Весь процесс будет проходить на бесплатной столичной платформе для разработки программного обеспечения Mos.Hub. За два года к ней присоединились уже больше 25 тыс. человек, которые создали порядка 30 тыс. проектов. Участникам рекомендуется заранее зарегистрироваться в экосистеме и изучить ее функционал", - добавили в департаменте.

Там заявили, что решения конкурсантов проверят с помощью специально подготовленного скрипта. В каждом блоке наградят двух победителей: самого быстрого и того, кто наберет больше всего баллов. Им вручат призы и брендированные подарки. Форма регистрации на соревнование опубликована на странице мероприятия.

Завершение форума

Хакатон организуют в завершающие выходные форума "Территория будущего. Москва 2030".

"Те, кто еще не успел побывать в павильоне, посвященном цифровым технологиям столицы, смогут познакомиться с экспозицией. Представители отрасли в интерактивной форме вспомнят азы профессии и узнают больше о перспективных направлениях ИТ-индустрии", - пригласили в ведомстве.

Форум "Территория будущего. Москва 2030" проходит 1 августа на знаковых площадках столицы, таких как спорткомплекс "Лужники", парк "Зарядье", парк 50-летия Октября, Гостиный Двор и ВДНХ.