Необходимый объем инвестиций составляет более 10 млрд рублей, сообщил мэр города Евгений Григорьев

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Якутска рассчитывают на начало разработки проектно-сметной документации (ПСД) схемы водоотведения в городе в 2026 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Якутска Евгений Григорьев в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее глава города сообщал о том, что схема водоотведения утверждена в Якутске с разделением на семь основных участков.

"Это очень важное и фундаментальное мероприятие, которое указано в мастер-плане Якутска. Объем инвестиций, который необходим на это дело, это более 10 млрд рублей. Сегодня на первом этапе нам необходимо более 1 млрд рублей на разработку проектно-сметной документации всех этих семи зон. Ответственным по реализации этого проекта в части строительства самой инженерной коммуникации является министерство ЖКХ и энергетики республики, в отношении русел, очистки и вывода водоемов - министерство экологии [природопользования и лесного хозяйства республики], - сказал Григорьев. - Надеюсь, начиная с 2026 года начнется финансирование разработки проектно-сметной документации, чтобы оставаться в календарном графике мастер-плана".

До конца 2030 года планируется обеспечить в Якутске обустройство ливневой канализации протяженностью 198 км.

