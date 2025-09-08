С его помощью определяются факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета

КРАСНОДАР, 8 сентября. /ТАСС/. Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края 9-11 сентября проведут бесплатные профилактические осмотры в мобильном комплексе "Маршрут здоровья". Об этом сообщает региональный Минздрав.

Мероприятие пройдет в рамках недели сокращения потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости.

"Скрининг - это очень быстрое и удобное для граждан медицинское обследование, занимающее не более 20 минут. С его помощью определяются факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета", - сказано в сообщении.

9 и 10 сентября мобильный комплекс будет работать в СНТ "Строитель" поселка Белозерный, 11 сентября - в СНТ "Ветеран" поселка Пригородный.

В программу обследований входит измерение роста, веса и артериального давления, проведение экспресс-анализа общего холестерина и глюкозы в крови, оценка функционального состояния сердца, а также консультация врача-терапевта.

Время работы комплекса - с 9 до 14:00. Все обследования и консультации в нем бесплатные и проводятся по предъявлению паспорта и полиса ОМС.