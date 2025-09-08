Глава МИД России выразил надежду, что проведут специальный конкурс военных-поэтов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал популяризировать стихотворения и песни, которые пишут участники специальной военной операции (СВО).

"Жаль, что мало популяризируют у нас современную авторскую песню, как-то эстрада больше довлеет. Костер, гитара - это вот часть того, что мы называем родиной, патриотизмом, если хотите. Наверняка есть ребята, которые пишут свои песни сейчас в ходе специальной военной операции. Очень много талантливых поэтов, чьи произведения кладут на музыку, и стараются, в том числе такие каналы, как "Соловьев Live", их популяризировать, но я бы делал больше, чтобы их музыка звучала", - отметил он, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Надеюсь, что, может быть, на каком-то этапе [будет проведен] специальный конкурс бойцов-поэтов. В Великую Отечественную [войну] много было поэтов, которые с фронта приносили свои стихи, пересылали их. Я думаю, что это было бы правильно", - указал министр.

Лавров рассказал, что очень любит музыку бардов и творчество Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы и Юрия Визбора. Глава российского дипведомства также отметил, что сейчас ему редко удается провести время за чтением художественной литературы, поскольку он читает "в основном документы".

"Стараюсь следить за поэзией. Из собственного творчества я [ректору МГИМО] Анатолию Васильевичу [Торкунову] написал стихи на 75 лет. Мои друзья на мой юбилей аналогично издали книжечку моих стихов, но она заканчивается 2004 годом, когда меня назначили министром, и я с тех пор только писал на юбилеи друзьям. Такие вот домашние темы. Вся остальная энергия, которая раньше уходила в поэзию, в том числе которую издали мои друзья, она сейчас уходит в прозу на дипломатических подмостках", - добавил он.