Общая протяженность газопровода составила 26 км

КРАСНОДАР, 8 сентября. /ТАСС/. Газификацию поселка Маяк, где проживают около 600 человек, завершили в Отрадненском районе Краснодарского края. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"В Отрадненском районе газифицировали поселок Маяк. Общая протяженность газопровода составила 26 км. К голубому топливу теперь смогут подключиться 120 домов, школа, детский сад и Дом культуры. В поселке проживают около 600 человек", - сообщил Кондратьев.

По его словам, подводящие сети к поселку построили в 2024 году, а в 2025-м завершили распределительный трубопровод низкого давления. Многодетным семьям, участникам СВО, ветеранам, инвалидам и другим льготным категориям граждан компенсируют затраты на подключение газа внутри границ земельных участков.

Работы провели в рамках региональной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса". Губернатор региона отметил, что ее реализация помогает создавать условия для комфортной жизни. В частности, он напомнил, что в начале сентября также газифицировали три поселка в Крыловском районе: Решетиловский, Ковалевка и Запрудный, где построили межпоселковый газопровод и распределительные сети общей протяженностью 30,2 км. Всего в 2025 году в регионе планируется построить около 168 км газопроводов, включая крупные объекты в Мостовском районе и Горячем Ключе. На текущий момент работы полностью завершены на семи объектах в различных муниципалитетах края.