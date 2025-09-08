Работы провели в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Чертаново кв. 6-2" на юге столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Завершили ремонт газорегуляторного пункта "Чертаново кв. 6-2", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Чертаново Центральное и Чертаново Северное", - сказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной работой газового оборудования. Работы провели в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.

"В рамках проекта устаревшее оборудование заменили на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью почти 2,4 тыс. куб. м в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности", - добавил он.

Глава комплекс городского хозяйства заверил, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами. Параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.