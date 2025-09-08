Хинштейн заявил, что ему стыдно за срыв сроков ремонта поврежденного ВСУ жилья

Необходимо создать профильный штаб, чтобы постоянно координировать восстановительные работы, сообщил врио губернатора Курской области

КУРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время заседания правительства Курской области заявил, что ему стыдно перед людьми за то, что сдвигаются сроки восстановления домов, поврежденных в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Коллеги, честно, мне даже перед людьми стыдно, потому что люди и так оказались в такой ситуации, мы называем сроки (восстановления поврежденного ВСУ жилья - прим. ТАСС), а потом находим объяснения, почему эти сроки не исполняются: подрядчиков недостаточно, контроль ослаблен, пятое, двадцатое", - сказал он.

В своем Telegram-канале по итогам заседания правительства региона Хинштейн отметил, что во Льгове на улице Карла Либнехта завершаются отделочные работы поврежденного от атак ВСУ дома, к 1 ноября люди вернутся в квартиры. "В Рыльске ситуация тоже непростая, поручил ускорить темпы восстановления. Искать причины, почему мы не можем вовремя людям вернуть их дом, - это неправильно, нужно создать профильный штаб, чтобы постоянно координировать эту работу", - написал врио губернатора региона.

Также Хинштейн прокомментировал ход восстановления поврежденных ВСУ объектов в Курске. "МКД на Веспремской: подрядчик ставит срок сдачи поврежденного от атаки ВСУ дома 15 октября, хотя, когда я выезжал на место, срок сдачи ставили на месяц раньше. Дома на Заводской и Орловской - монтажные работы завершены, начата отделка. Если нарастить темпы, то, как докладывают коллеги, вполне реально сдать дом к концу сентября. Жильцы поврежденных домов на Союзной и Республиканской просят провести строительную экспертизу домов - сделаем", - отметил врио губернатора Курской области.