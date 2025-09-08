Верховный суд: раскаяние уклонистов не служит основанием для прекращения дела

Общественная опасность уклонения от военной службы заключается в нарушении порядка комплектования ВС РФ, что способно причинить вред обороноспособности государства

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Верховный суд РФ разъяснил, что раскаяние обвиняемых в уклонении от военной службы и их положительные характеристики не могут служить основанием для прекращения уголовного дела. Об этом говорится в определении судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.

"Преступление по ст. 328 УК РФ направлено против порядка управления, его общественная опасность заключается в нарушении установленного порядка комплектования Вооруженных сил, что способно причинить вред обороноспособности государства", - отмечается в документе.

Показательным стал процесс над жителем Камчатского края Максимом Лаптевым. Он обвинялся в том, что осенью 2023 и весной 2024 года уклонялся от призыва, скрывался от сотрудников военкомата и менял место жительства без уведомления. Вилючинский городской суд прекратил дело, назначив судебный штраф в 30 тыс. рублей. Основанием стали положительные характеристики и перевод обвиняемым 8 тыс. рублей в детский дом. Апелляционная и кассационная инстанции оставили это решение в силе.

Генпрокуратура обжаловала судебные акты, указывая, что пожертвование в благотворительный фонд "не имеет отношения к задачам комплектования армии". Верховный суд согласился с доводами надзорного ведомства, подчеркнув, что обещания пройти службу в будущем также не могут учитываться как смягчающее обстоятельство.

Верховный суд отменил решения нижестоящих судов и направил дело Лаптева на новое рассмотрение в первую инстанцию.