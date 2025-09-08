В Москве 12 сентября откроется фестиваль паблик-арта "Здесь и сейчас"

Основная идея мероприятия заключается в поддержании диалога между современным искусством и городом

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Седьмой ежегодный смотр современного искусства "Здесь и сейчас", на котором представят работы художников в городской среде, откроется в столице 12 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парка "Зарядье".

"Уже несколько лет организатором фестиваля "Здесь и сейчас" становится парк "Зарядье". Основная идея фестиваля - поддержание диалога между современным искусством и городом - с каждым сезоном раскрывается по-новому. В этом году команда "Здесь и сейчас" впервые приглашает к участию иностранных художников. Образ современного искусства как не имеющего границ явления нам привычен, теперь же мы можем наполнить эту уже усвоенную форму иным содержанием - в котором объединятся как наши ценности, так и самобытное видение мира дружественных нам культур и их представителей", - цитирует пресс-служба директора парка "Зарядье" Ивана Демидова.

Темой фестиваля в этом году станет "ландшафтная ориентация" - буквальный перевод landscape orientation, что в русском языке обозначает альбомную ориентацию кадра, то есть, вытянутую по горизонту. Авторы разбирают концепцию "гений места", анализируют развитие взаимоотношений человека с окружающей средой, работают с вопросами темпоральности и памяти. Уточняется, что арт-объекты от иностранных художников будут размещены на территории инновационного центра "Сколково".

Первые три объекта фестиваля появятся ко Дню города, в их числе работа "Лунная долина" от минских скульпторов из творческой мастерская "Эхо" - Полины Пироговой и Василия Тимашова. Она расположится в саду Технопарка напротив Международной гимназии инновационного центра "Сколково". Главная отличительная черта авторов - плетение из лозы, а их работа, будет составлена из трех округлых частей, напоминающих кратеры или спутники. В октябре-ноябре улицы столицы украсят еще шесть новых арт-объектов от именитых российских и иностранных художников, они будут экспонироваться до конца лета 2026 года.

Кроме того, проект продолжит программу по поддержке молодого искусства, в этот раз участниками фестиваля станут выпускники Школы современного искусства "Свободные мастерские" Московского музея современного искусства (ММОМА). Фестиваль "Здесь и сейчас" проводит совместно с ММОМА конкурс на создание сайт-специфичного арт-объекта для двора ММОМА на Петровке, 25.