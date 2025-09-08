Общая протяженность пути 33-й многодневной велосипедной гонки составил около 380 км

НАЛЬЧИК, 8 сентября. /ТАСС/. Маршрут этапа велогонки "Дружба народов Северного Кавказа", который пройдет в Кабардино-Балкарии (КБР) в течение трех дней, финиширует в Безенгийском ущелье. Всего же велогонщики проедут по территории региона свыше 380 км, сообщили в Федерации велоспорта России.

"IX, X и XI этапы многодневной велогонки "Дружба народов Северного Кавказа" пройдут в КБР. X этап начнется в городе Нальчике и завершится в ущелье Безенги. Также гонка пройдет в городе Прохладном", - отметили в федерации.

Общая протяженность маршрута 33-й многодневной велосипедной гонки, посвященной 80-летию Победы, в КБР составил около 380 км. Состязание состоится в Кабардино-Балкарии с 12 по 14 сентября.

Велогонка "Дружба народов Северного Кавказа" проходит с 1994 года в рамках чемпионата России по велосипедному спорту. В ней участвуют спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана и ОАЭ. В этом году маршрут проходит по территориям Адыгеи, Краснодарского края, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании и Чечни.