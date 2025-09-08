С начала года в КБР высадили 120 га нового леса в рамках всероссийской акции "Сохраним лес"

НАЛЬЧИК, 8 сентября. /ТАСС/. Порядка 66 тыс. ясеней, кленов, дубов и бука посадят в Кабардино-Балкария (КБР) в рамках всероссийской акции "Сохраним лес" до конца 2025 года, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии КБР.

"Этой осенью леса Кабардино-Балкарии пополнятся 66 тыс. новых саженцев. Каждый год в региональном питомнике выращивают около миллиона саженцев. Специалисты уже подготовили участки для посадок этого года. Вскоре на подготовленных участках появятся молодые клены, ясени, буки и дубы", - рассказали в Минприроды КБР.

С начала года в Кабардино-Балкарии уже высадили 120 га нового леса в рамках всероссийской акции "Сохраним лес" нацпроекта "Экологическое благополучие".

Это уже седьмая акция, которая охватит все регионы России. До конца осени волонтеры планируют высадить 70 млн деревьев по всей стране.