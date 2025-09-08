Такая погода продлится до 10 сентября

СОЧИ, 8 сентября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ливни с градом и смерчи над морем в Сочи и на федеральной территории Сириус до 10 сентября, сообщили журналистам в пресс-службе администрации курорта.

"В течение суток 8 сентября, а также 9 и 10 сентября на территории Сочи и Сириуса ожидается комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений: сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Также в этот период на реках ожидается подъем уровня воды, местами - до опасных отметок, в горах могут сойти небольшие сели, а на участке Магри - Веселое есть опасность формирования смерчей над морем.

Все городские службы на фоне ухудшения погоды работают в усиленном режиме, ситуацию контролирует оперштаб. Пляжи в Сочи будут работать по фактической погоде, уточнили в администрации курорта.

Об отдыхе в Сочи

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.

Пляжи в Сочи открыты для отдыха круглый год. С конца осени и до середины весны здесь работают более 30 зимних пляжей, ближе к лету начинают открываться летние - в этом году работают 180.