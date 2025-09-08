Время ожидания со стороны Керчи и Тамани составляет более двух часов

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Более 1 тыс. автомобилей суммарно ожидают проезда по Крымскому мосту с обеих сторон, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 540 транспортных средств. Время ожидания [составляет] около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 645 транспортных средств. Время ожидания - более двух часов", - говорится в сообщении на 13:00 мск.

По данным канала, пробки начали скапливаться с утра: к 08:00 мск со стороны Керчи ожидали проезда 35 машин, к 09:00 мск очередь появилась и со второй стороны.