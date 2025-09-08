NYT: умер нобелевский лауреат по физиологии и медицине Дэвид Балтимор

Причиной смерти стали осложнения, вызванные несколькими видами рака

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Дэвид Балтимор умер в возрасте 87 лет в США. Об этом сообщило издание The New York Times.

Отмечается, что Балтимор умер 6 сентября в своем доме в населенном пункте Вудс-Хоул (штат Массачусетс). По словам жены ученого, причиной смерти стали осложнения, вызванные несколькими видами рака.

В 1975 году Балтимор был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине за исследования, показавшие, что носителем генетической информации может выступать не только молекула ДНК, но и молекула РНК. В ходе экспериментов он установил, что РНК-содержащие вирусы способны поражать клетки человека и животных, что позволило ему раскрыть механизмы возникновения ряда злокачественных опухолей и лейкозов. В последующие годы Балтимор также открыл и описал восемь ранее неизвестных онкогенных вирусов, относящихся к группе ретровирусов.