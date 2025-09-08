В рамках слета прошло совещание руководителей этого направления РСО в регионах, где обсуждались итоги прошедшего трудового лета, осенние события патриотической и профориентационной направленности для ребят и их наставников

ПЕРМЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Всероссийский слет трудовых отрядов подростков Российских студенческих отрядов (РСО) в Перми собрал более 300 участников из 30 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба РСО.

"Сегодня в составе Российских студенческих отрядов более 50 тысяч подростков с 14 лет. Для многих это первый шаг в профессию: от работы в пришкольных лагерях и благоустройстве городов до помощи в медучреждениях и на железнодорожных вокзалах. Уже с 2026 года благодаря изменениям в законодательстве ребята смогут получать такой опыт еще шире - работать в выходные и праздничные дни во время летних каникул. В этом году мы впервые проводим конкурс для лидеров отрядов - командиров и комиссаров - и их наставников, а значит, что для ребят открываются не только возможности трудиться, но и соревноваться внутри организации и развивать свои компетенции", - сообщила председатель правления РСО, член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

Всероссийский слет трудовых отрядов подростков проходил в Перми с 5 по 7 сентября. В рамках слета прошло совещание руководителей этого направления РСО в регионах, где обсуждались итоги прошедшего трудового лета, осенние события патриотической и профориентационной направленности для ребят и их наставников. В отдельном блоке обсудили планы по трудоустройству и организации работы на 2026 год.

Также впервые на слете состоялся конкурс профмастерства студотрядовцев в номинации "Мастерская будущего" среди командиров, комиссаров и наставников. Победителем среди командиров стала Дарья Сердцева из Псковской области, среди комиссаров - Юлия Петрушина из Пермского края, а среди наставников выиграла Анастасия Алексеенко из Омской области.

Помимо этого в Перми состоялись встреча поколений с ветеранами студотрядовского движения советского периода, творческий фестиваль и профориентационные мастер-классы. Основными площадками проведения слета стали детский загородный оздоровительно-образовательный лагерь круглогодичного действия "Новое поколение" и пермский Дом молодежи.

"Сегодня трудовые отряды подростков становятся важным направлением в развитии молодежной политики. Это возможность не только получить первый опыт работы, но и сделать шаг к осознанному выбору профессии, приобрести навыки, которые будут востребованы в будущем. Мы стремимся к тому, чтобы каждый подросток чувствовал поддержку, понимал ценность своего труда и видел перед собой перспективы развития", - отметила руководитель агентства по делам молодежи Пермского края Юлия Баландина.

Об РСО

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.

Слет трудовых отрядов подростков в Перми организован Российскими студенческими отрядами при поддержке правительства Пермского края, агентства по делам молодежи региона. Координатором события выступило Пермское региональное отделение РСО. ТАСС - Генеральный информационный партнер.