БЕЛГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Российский Красный Крест организовал отдых за пределами региона для 14,3 тыс. детей из Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"За пределами региона в рамках летней оздоровительной кампании 2025 года был организован отдых для 14 371 белгородского ребенка. Дети отдыхали во Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Пензенской, Псковской, Ярославской областях, Ставропольском крае и Республике Крым по приглашению глав этих регионов. Организатором поездок выступал Российский Красный крест", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Белгородской области сохраняется приоритетное право выезда на отдых детям из приграничья, детям участников СВО, детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, относящихся к льготной категории. Формированием групп школьников для отправки на отдых занимаются муниципальные межведомственные комиссии, работу которых контролируют главы муниципалитетов.

В 2024 году в других регионах России побывали 70 тыс. белгородских детей, решение об отправке детей в безопасные места приняли из-за постоянных обстрелов. В организации отдыха участвовали Правительство РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство спорта РФ, РЖД, МЧС, Российский Красный крест и волонтеры.