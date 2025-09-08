Бабье лето продлится в большинстве регионов Северо-Запада России

В Псковской, Калининградской и Ленинградской областях воздух будет прогреваться до плюс 26 градусов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Теплая и сухая погода сохранится на этой неделе почти повсеместно в Северо-Западном федеральном округе. И если на севере Республики Коми и в Ненецком автономном округе дневной прогрев составит не выше плюс 9 градусов, то в Псковской, Калининградской и Ленинградской областях воздух будет прогреваться до плюс 26 градусов, сообщили ТАСС в метеослужбах регионов.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в первой половине наступившей недели ожидается по-летнему теплая и сухая погода с температурой до плюс 25, а по области - и до плюс 26 градусов, сообщил начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов. "Во второй половине недели - чуть ниже, но выше плюс 20 градусов", - добавил он в своем Telegram-канале. В ночные часы в Петербурге также будет достаточно тепло - около 11-13 градусов тепла, а по Ленинградской области ночью при ясном небе температура будет понижаться до 5-7 градусов тепла. До выходных дней осадков не ожидается. "Первый атмосферный фронт подходит к выходным дням и принесет он дожди пока еще кратковременного характера", - пояснил синоптик.

В Карелии, по информации Карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, преимущественно без осадков, днем на севере местами кратковременный дождь, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит плюс 4-9 градусов, днем - до плюс 25. В Мурманской области продолжается осеннее тепло, синоптики прогнозируют на территории региона до плюс 15-22 градуса, местами возможен небольшой дождь. В некоторых районах Кольского Заполярья ожидается высокий региональный класс пожарной опасности.

Архангельская область в начале недели будет находиться под влиянием антициклона, к концу недели оно ослабеет, прогнозирует Севгидромет. При прохождении атмосферных фронтов в северной половине региона пройдут дожди, усилится ветер западных направлений до 10-12 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 4-9 градусов, местами опустится до нуля, днем - 15-20 градусов тепла. В Ненецком автономном округе в начале недели местами ожидается небольшой дождь, порывы ветра до 15-17 метров в секунду, ночью - туман. Температура воздуха в ночные часы составит 4-9 градусов тепла, днем - до плюс 9-14 градусов.

Погода в Республике Коми потихоньку переходит в осенний режим, хотя среднесуточная температура еще ожидается выше нормы в среднем на 2 градуса, а к концу недели в западных территориях - на 4 градуса, сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак. "Сейчас опустился холодный атмосферный фронт с севера, прошли дожди и похолодало. Но уже завтра-послезавтра погода будет выравниваться, температура повысится. Преобладающая составит плюс 14-19 градусов, и только на крайнем северо-востоке, в приполярных и заполярных районах - 7-12 градусов тепла. Ночами уже плюс 4-8 градусов, а местами при длительном прояснении, в низких местах - до минус одного градуса", - сказала синоптик.

Летнее тепло

Солнечный антициклон задержался в Вологодской области, где сохраняется малооблачная погода, днем воздух будет прогреваться до плюс 20-24 градусов. По данным Вологодского ЦГМС, в четверг ожидается ослабление антициклона, пройдут небольшие дожди, но температура останется высокой, на 3-4 градуса больше нормы - до плюс 19-24 градусов.

"Бабье лето пришло в наш регион! До следующих выходных нас ждет отличная погода: без существенных осадков и тепло! Температура воздуха в ночные часы от плюс 5 до плюс 10 градусов, в дневные - от 20 до 25 тепла", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

В Псковской области в понедельник воздух прогреется до плюс 26 градусов. По прогнозам Псковского ЦГМС, такая теплая и солнечная погода продержится в регионе до конца рабочей недели. Начиная с субботы возможны небольшие дожди, а в дневные часы будет около плюс 19 градусов. При этом ночных заморозков не ожидается: температура воздуха в ночное время будет около 12 градусов тепла, прогнозирует Псковский ЦГМС.

В Калининградской области в календарную осень продолжит радовать метеорологическое лето, с температурой воздуха выше нормы, сообщили ТАСС в Гидрометцентре по региону. "В понедельник и вторник наш янтарный край будет находиться под влиянием восточного антициклона, который обеспечит по-настоящему летнее тепло, дневные температуры будут достигать 20-25 градусов, что еще важно, без осадков", - рассказала дежурный синоптик. Первая декада сентября в регионе завершится с температурами, которые на 2-3 градуса выше нормы. Но уже с середины недели регион окажется под влиянием ложбины юго-запада, пройдут кратковременные дожди с грозами. При этом температура воздуха останется выше нормы: ночью - плюс 12-17 градусов, днем - 17-22 градуса тепла.