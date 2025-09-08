За нарушение запрета грозит штраф до 1 млн рублей

САМАРА, 8 сентября. /ТАСС/. Запрет на фото- и видеосъемку, а также публикацию и распространение в СМИ информации о применении беспилотников ввели в Самарской области, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

"Оперативный штаб региона принял решение о запрете на фотографирование, видео- и киносъемку, а также публикацию и распространение в СМИ и соцсетях любой информации, касающейся применения и последствий применения средств противодействия БПЛА; мест падения и нахождения БПЛА, а также мест поражения объектов с использованием БПЛА, включая информацию, позволяющую идентифицировать их тип, место нахождения, запуска или траекторию полета, определить места атаки и факт поражения объектов, характер нанесенных повреждений", - отмечается в сообщении.

Кроме того, запрещается распространять информацию о дислокации сил Минобороны РФ, правоохранительных органов, объектов военной инфраструктуры, средств противодействия БПЛА, систем связи, объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, мостов и других критически важных объектов.

"Нарушителям грозит штраф - до 1 млн рублей", - говорится в сообщении.