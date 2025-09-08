В Поморье возросла выявляемость психических расстройств

Это связано с доступностью медицинской помощи

АРХАНГЕЛЬСК, 8 сентября. /ТАСС/. Рост первичной заболеваемости психическими расстройствами в Архангельской области связан с хорошей выявляемостью заболеваний и доступностью медицинской помощи, сообщила ТАСС заместитель главного врача Архангельской клинической психиатрической больницы, главный внештатный психиатр министерства здравоохранения Архангельской области Эльвира Конопленко.

По данным Минздрава России, Архангельская область заняла второе место в списке субъектов по количеству людей, у которых в 2024 году было впервые диагностировано психическое расстройство или расстройство поведения с показателем 697,4 случая на 100 тыс. населения. Первое и третье место также занимают регионы СЗФО. Это Ненецкий автономный округ (703,4) и Карелия (556,3).

"Речь идет о первичной заболеваемости. Ее рост демонстрирует в первую очередь хорошую выявляемость и доступность помощи, - сказала Конопленко. - Необходимо отметить, что рост психических расстройств в регионе идет в первую очередь за счет непсихотических психических расстройств, куда входят расстройства настроения, тревожные расстройства. Также надо отметить, что в сравнении с 2023 годом первичная заболеваемость в абсолютных цифрах и на 100 тыс. населения снизилась".

В регионе с 2008 года работает "Поморская модель", направленная на повышение компетенции и улучшение взаимодействия врачей общей практики и врачей психиатров. "В амбулаторном звене психиатрической службы создано отделение психотерапии, куда предпочитают обращаться люди, у которых впервые возникло психическое расстройство, так как психотерапия менее стигматизирована. А предубеждений, неадекватных представлений в обществе о психиатрической помощи остается достаточно", - добавила собеседница агентства.

В Карелии основными причинами роста первичной заболеваемости психическими расстройствами назвали климатогеографические особенности региона. "Основными причинами роста заболеваемости в последние годы стали климатогеографические особенности республики. При этом первичная заболеваемость в прошлом году снизилась на 14% по сравнению с 2023 годом. В Карелии хорошая обеспеченность и доступность психиатрической, а также психотерапевтической помощи и обращаемость населения за помощью", - отметила главный врач Республиканской психиатрической больницы Ирина Глатенок.

Она добавила, что огромную роль играет адекватная и полноценная диагностика психических расстройств - а это широкий спектр болезней.

В Ненецком автономном округе не смогли оперативно ответить на запрос ТАСС. НАО является самым малонаселенным субъектом РФ, здесь проживает около 42 тыс. человек.