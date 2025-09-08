В школах Москвы установили более 5 тыс. интерактивных панелей

Они интегрированы в единую цифровую экосистему Московской электронной школы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. интерактивных панелей, которые позволяют использовать сценарии, видео и изображения, писать, чертить и рисовать, установили в столичных школах к началу учебного года, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"К новому учебному году почти в 350 столичных школах установили более 5 тыс. интерактивных панелей для учеников начальных классов <...>. Интерактивные панели работают на отечественной операционной системе и совмещают функции монитора компьютера, мультимедийного экрана и классической доски", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они интегрированы в единую цифровую экосистему Московской электронной школы (МЭШ). Учитель может демонстрировать контент из библиотеки МЭШ, включая интерактивные материалы и виртуальные лаборатории, показывать презентации, запускать приложения, а также использовать доску для записи и рисования. Кроме того, панель позволяет открывать файлы прямо с USB-устройств, а встроенный браузер дает возможность выходить в интернет.

Например, на уроках истории с помощью панели можно формировать хронологию событий, перетаскивая сражения и ключевые даты на временную шкалу. А на уроках математики устройства позволяют строить графики, работать с диаграммами и визуальными моделями. Летом следующего года в столичных школах планируется установить еще более 8 тыс. панелей, что позволит полностью обеспечить все кабинеты начальных классов современным оборудованием.

Помимо установки панелей, этим летом более чем в 1,2 тысячи зданий школ и детских садов проведен текущий ремонт, а также комплексно благоустроены территории 64 образовательных организаций. 1 сентября учеников приняло 51 здание, реконструированное по программе "Моя школа", добавили в пресс-службе.