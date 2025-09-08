Одной из основных причин аварий стало превышение скоростного режима, а также нарушение правил перестроения

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 130 дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах Московской области по вине таксистов за восемь месяцев текущего года. Это на 22% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В Московской области за восемь месяцев 2025 года по вине водителей такси зафиксировано 131 дорожно-транспортное происшествие - это на 22% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. 157 человек были ранены в авариях, что на 29% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из основных причин аварий стало превышение скоростного режима, а также нарушение правил перестроения.

"Мы предпринимаем все меры для того, чтобы сделать поездки в такси Подмосковья комфортными и безопасными. С начинающими водителями проводятся профилактические беседы и встречи, все водители проходят обязательную аттестацию на знание правил работы в такси", - привели в пресс-службе слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.

Он добавил, что также все водители Подмосковья должны получить полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика, благодаря которому пассажир финансово застрахован в случае ДТП.