В частности, через территорию Татарстана пройдет холодный атмосферный фронт

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Прохладная погода с кратковременными дождями прогнозируется в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) на этой неделе, на некоторых территориях возможны заморозки. Об этом ТАСС сообщили в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центрах геоинформационных систем и ГУ МЧС.

"В течение недели Саратовская область будет находиться под влиянием южной периферии антициклона. Из-за смены воздушных масс на высотах, то есть на стыке холодного и теплого воздуха, в северных районах возможны слабые дожди. К концу недели конфигурация антициклона немного поменяется. Регион будет находиться на его юго-западной периферии, а с востока будет вытягиваться ложбина от циклона, поэтому местами по области прогнозируются небольшие дожди", - рассказала начальник отдела прогнозирования Саратовского гидрометцентра Ольга Кузнецова.

Среднесуточная температура воздуха в Саратовской области будет около климатической нормы, отметила синоптик. Однако из-за затока холода неделя ожидается прохладной. Во вторник днем ожидается 20-25 градусов, ночью 10-15. В среду столбики термометров днем покажут от 16 до 21 градуса, ночью от 4 до 11.

В соседней Самарской области будет умеренно тепло. Дожди, которые шли в регионе в конце прошлой недели, прекратятся. В ближайшие дни воздух днем будет прогреваться до 20 градусов, в четверг вероятны слабые осадки. Теплая и преимущественно сухая погода ожидается в ближайшие дни и в Чувашии, где 8-10 сентября прогнозируется до 22 градусов тепла.

Во вторник ночью через территорию Татарстана пройдет холодный атмосферный фронт, местами возможен небольшой дождь. При этом среднесуточные температуры будут близки к норме: во вторник прогнозируется до 14-19 градусов тепла, в среду до 16-21, а в выходные до 15-20. Умеренно теплая погода без осадков ожидается на этой неделе в Мордовии, в Ульяновской и Кировской областях. Ночные температуры там не опустятся ниже 6 градусов. В Мордовии во вторник утром вероятен туман, из-за чего видимость на дорогах составит от 500 м до 1 км.

Похолодание и заморозки

Вторая неделя сентября в Оренбургской области началась с похолодания, которое принесли в регион северные потоки воздушных масс. В ночь на вторник ожидается плюс 5-10 градусов, на среду - плюс 3-8 градусов, а к четвергу будет всего плюс 2-7 градусов. Дневная температура с 20-25 градусов в понедельник снизится к четвергу до 14-19 градусов тепла. Будет наблюдаться переменная облачность, а кратковременные дожди возможны во вторник и четверг.

В Пермском крае в начале недели ожидаются дожди при прохождении холодных фронтов, местами они будут сопровождаться грозами и усилением ветра. Также прогнозируется похолодание, пик которого придется на 11 сентября, после чего установится малооблачная погода с постепенным потеплением. При этом будет отмечаться снижение ночных температур, во второй половине недели на большей части края вероятны заморозки.

"На выходных в Прикамье начнется "бабье лето". При этом в ночные часы 12-13 сентября ожидается температура на уровне 0 - плюс 5 градусов и первые заморозки на почве, а по востоку края - и в воздухе. Днем же будет теплеть до 13-18 градусов. В выходные дни на северо-западе края температура будет уже 20-22 градуса, на остальной территории чуть прохладнее", - рассказали в пермском ГИС-центре.

В Удмуртии в понедельник отмечаются локальные кратковременные дожди, очередная порция осадков ожидается в среду вечером с сохранением в ночь на четверг. Температурный фон на этой неделе заметно понизится: в дневные часы он не превысит 18 градусов. Самая холодная ночь ожидается с четверга на пятницу, когда похолодает до 1-6 градусов. Синоптики не исключают слабых заморозков на поверхности почвы.

Последствия дождей и пожаров

В Уфе из-за сильного дождя в конце прошлой недели подтопило два дома и две прилегающие территории. Кроме того, из-за осадков поднялся уровень реки Ай на северо-востоке Башкирии. Как отметил председатель Госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов, на месте организовали постоянный мониторинг, пока критичного повышения не зафиксировано.

В Оренбургской области на прошлой неделе ликвидировали два крупных природных пожара. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной пожарной опасности. По информации ГУ МЧС региона, с начала 2025 года в Оренбуржье зарегистрированы свыше 1,3 тыс. ландшафтных пожаров на площади более 200 тыс. га. Это значительно больше показателей прошлого года, когда в области на эту дату произошло 253 ландшафтных пожара на площади 6,3 тыс. га.