В Кировском районе области 8 сентября со дна Невы подняли пушку времен Великой Отечественной войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Работы по поиску исторически значимых артефактов времен Великой Отечественной войны продолжаются в Ленинградской области, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в День памяти жертв блокады Ленинграда.

"Для нас важно, что они (мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы и Году Защитника Отечества - прим. ТАСС) не закончились 9 мая. Сенаторы во многих регионах курируют и активно участвуют в проектах, нацеленных на воссоздание во всех деталях памяти о трагических и героических страницах истории Великой Отечественной войны. В Ленинградской области продолжаются работы по поиску фронтовых реликвий", - сказала Матвиенко, слова которой приводит пресс-служба Совета Федерации.

8 сентября в Кировском районе Ленинградской области со дна Невы была поднята пушка времен Великой Отечественной войны, сообщили в СФ. "Поднятая из Невы противотанковая пушка будет отреставрирована и не только пополнит музейную коллекцию, но и добавит новую строку в летопись кровопролитной битвы на Невском пятачке. Такие конкретные проекты эффективно способствуют сохранению истории и формированию у новых поколений чувства патриотизма", - сказала Матвиенко.

8 сентября в Санкт-Петербурге ежегодно отмечается День памяти жертв блокады. Выбор даты обусловлен тем, что во время Великой Отечественной войны 8 сентября 1941 года немецкие и финские войска начали блокаду Ленинграда. Ленинград стал единственным в мировой истории крупным городом, который смог выдержать почти 900-дневное окружение.