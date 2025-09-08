Мера поддержки по предоставлению денежной компенсации вместо участка действует в регионе с 2024 года

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Многодетные семьи Московской области могут получить единовременную выплату в размере 400 тыс. рублей вместо предоставления земельная участка. С начала действия такой меры ей воспользовались почти 7 тыс. семей, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"По просьбе многодетных семей мы предложили альтернативу земельному участку - денежную выплату в размере 400 тыс. рублей. Сегодня ее получили уже около 7 тыс. семей региона, при этом весь процесс оформления полностью переведен в цифровой формат", - привели в пресс-службе слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе пояснили, что мера поддержки по предоставлению денежной компенсации вместо участка действует в регионе с 2024 года. За это время многодетным семьям в совокупности выплатили более 2,7 млрд рублей.

Как отметили в министерстве, важным условием для получения денежной выплаты является постоянная регистрация родителей на территории Московской области не менее 10 лет. Услуга доступна на региональном портале госуслуг.