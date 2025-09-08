Пляжи Ялты закрыты для купания из-за начавшегося шторма

Операторам пляжей рекомендовали поднять красные флаги

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Волнение моря около Ялты достигло четырех баллов и усиливается, в связи с чем пляжи города-курорта закрыты для купания, сообщили журналистам в пресс-службе Совета министров Крыма.

"Волнение моря на пляжах Ялтинского региона 4 балла по шкале Бофорта, оно продолжает расти. Купание на пляжах и выход на гидротехнические сооружения запрещены", - говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации города отметили, что операторам пляжей рекомендовано поднять красные флаги, означающие "купание запрещено", не допускать посетителей к береговой линии, особое внимание уделить безопасности детей.

По данным ГУ МЧС по Республике Крым, в понедельник ожидается усиление ветра - местами вплоть до 17 м/с, что также может привести к опасным ситуациям на воде, например, к тому, что купающегося унесет от берега. По информации ведомства, из-за штормовой погоды только за минувшие три дня в море погибли пять человек (до этого за все время с начала года - 20), троим оказана помощь, один спасен.

"Основной причиной гибели людей на воде - купание в штормящем море. На прошедших выходных волнение составляло три балла. Сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по Республике Крым призывают жителей и гостей Крыма соблюдать правила безопасности на воде: купание в штормящем море опасно для жизни, не оставляйте детей без присмотра, при использовании средств активного отдых учитывай силу и направление ветра", - добавляется в сообщении.