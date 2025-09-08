Путин поздравил Фокина с 80-летним юбилеем

Режиссер внес значимый вклад в развитие лучших традиций отечественного кино, отметил президент РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем народного артиста России режиссера Владимира Фокина, отметив его вклад в отечественный кинематограф.

"Благодаря щедрому, незаурядному таланту и увлеченности любимым делом вы добились большого профессионального признания, внесли значимый вклад в развитие лучших традиций отечественного кинематографа. И конечно, глубокого уважения заслуживает ваша востребованная педагогическая, наставническая работа, которой вы уделяете много сил и внимания", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства пожелал режиссеру здоровья, вдохновения и всего самого доброго.

Владимир Петрович Фокин родился 8 сентября 1945 года в Харькове (Украинская ССР). В 1967 году окончил электромашиностроительный факультет Харьковского политехнического института (ХПИ). Руководил студенческим самодеятельным театром "Силуэт" (1964-1969). До 1969 года работал в ХПИ инженером. В 1978 году окончил в Москве режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК; ныне Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова). Выпускник мастерской народного артиста РСФСР Юрия Егорова.

Дебютным полнометражным фильмом Фокина стал детектив "Сыщик" (1979). За ним последовала киноповесть о Великой Отечественной войне "Александр Маленький" (1981, СССР - ГДР). Наиболее известная режиссерская работа - десятисерийный телефильм "ТАСС уполномочен заявить..." по роману Юлиана Семенова (1984). Сюжет сериала строится на разоблачении советской разведкой американской шпионской сети, планирующей государственный переворот для свержения просоветского правительства в одной из африканских республик. Фильм, в котором снялись звезды советского экрана, включая Юрия Соломина и Вячеслава Тихонова, завоевал большую зрительскую популярность. Также в 1980-х гг. режиссер снял комедию "Клуб женщин" (1987) и драму "До первой крови" (1989).