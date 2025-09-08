Более 117 тыс. человек обратились в информационную мобильную службу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники мобильной службы "Турпомощь/AskmeSPb" в Санкт-Петербурге в этом сезоне помогли рекордному количеству гостей города - более 117 тыс. туристов получили консультации, сообщила пресс-служба губернатора города. В 2025 году волонтеры работали на основных маршрутах в центре города.

"Более 117 тысяч туристов обратились в информационную мобильную службу "Турпомощь/AskmeSPb" в период с 1 мая по 31 августа 2025 года. Таким образом, побит рекорд прошлого года, когда за сезон в службу обратились 100 тысяч 54 туриста", - говорится в сообщении пресс-службы.

Проект "Турпомощь/AskMeSPb", в рамках которого волонтеры на разных туристических точках города предоставляют необходимую помощь и информацию для путешественников, начал работу в мае. Основные запросы касаются маршрутов до достопримечательностей, способов добраться до пригородов, мест для обеда, новых интересных локаций и информации о городских мероприятиях.

В этом году служба работает на семи центральных маршрутах: Дворцовая площадь - Невский проспект, Сенатская площадь - Исаакиевская площадь, Казанская улица - Невский проспект, набережная канала Грибоедова - площадь Искусств, Большая Конюшенная улица - Марсово поле, Садовая улица - Невский проспект и Конногвардейский бульвар - Новая Голландия. На каждом маршруте задействованы от 16 до 36 консультантов. Также в проекте участвует его неофициальный талисман - пес по кличке Изюм.

"Петербург - открытый и гостеприимный город. Мы создаем условия для того, чтобы наши гости чувствовали себя комфортно, могли свободно ориентироваться среди огромного количества достопримечательностей", - отметил губернатор Александр Беглов, его слова приводит пресс-служба.

"Турпомощь/AskmeSPb" работает в Петербурге уже четыре года, это служба, аналогов которой нет в других городах России. В проекте задействованы люди разных возрастов, большинство из них - молодежь в возрасте от 18 до 22 лет, студенты профильных вузов. Для работы в проекте будущие сотрудники проходят тщательный отбор и обучение. Им необходимо знать историю города, информацию о памятниках архитектуры и знаковых местах, быть коммуникабельным, отзывчивым, а также владеть английским языком.