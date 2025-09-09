Карта создана из дерева, каждый фрагмент расписан вручную отдельно

АРХАНГЕЛЬСК, 8 сентября. /ТАСС/. Расписную карту Архангельской области создали мастера из разных муниципальных образований региона в ходе Маргаритинской ярмарки. Как рассказали ТАСС в Доме народного творчества, на карте представлены росписи по дереву, характерные для территорий, а также образцы других видов промыслов, например, набойки или росписи по керамике.

Маргаритинская ярмарка - крупнейшее торгово-промышленное событие года в Архангельской области.

"В Архангельской области более десяти видов росписей по дереву, они представлены на карте. Но муниципальных образований - районов и округов - больше, и мы хотели, чтобы на карте было что-то характерное для них. Поэтому брали материалы из архивов и фондов, например, в Котласском округе бытовала роспись по посуде, в Ленском районе - характерная набойка по ткани", - сказали в Доме творчества.

Карта создана из дерева, каждый фрагмент расписан вручную отдельно. Над объектом в ходе творческой акции "Наследие Севера в красках" работали 25 мастеров из 19 муниципальных образований. "На карте "ожили" традиционные мотивы: мезенская роспись с оленями, лошадьми и птицами, яркие цветочные узоры ракульской росписи, изящные силуэты уфтюжской, сюжетные картинки пермогорской, лаконичные геометрические орнаменты онежской росписи и другие элементы", - добавила собеседница агентства.

Также в ходе проекта мастера создали 11 прялок - арт-объектов, украшенных основными видами росписей Архангельской области. Из росписей Архангельской области наиболее известна мезенская, ее характерный элемент - стилизованный красный тонконогий конь. В Вельском районе распространена важская роспись, ее главный элемент - три цветка. Красноборский округ считается родиной трех северных росписей. Для пермогорской характерно сочетание растительных узоров с жанровыми сценами из крестьянской жизни, уфтюжская роспись представлена длинными ветвями с разноцветными листьями и цветами типа колокольчиков и птицами, напоминающими жаворонков. В ракульской тоже рисуют птиц, но это сороки или курицы в обрамлении листьев и геометрических форм, типичные цвета - золотисто-охристый и черный.

Работы представлены в выставочном пространстве Дома народного творчества Архангельской области.

Маргаритинская ярмарка - главная визитная карточка торговой жизни Архангельской области (Поморья), в XVI-XVII веках - крупнейшая международная ярмарка в России, ежегодные таможенные поступления с которой, вплоть до основания Санкт-Петербурга, в среднем составляли до 2/3 всех денежных доходов государственной казны. Начало Маргаритинской ярмарки приурочено к дате древнего осеннего праздника - Поморского нового года - 14 сентября (Новолетие, Семенов день). Маргаритинская ярмарка в современном виде проводится в Архангельске с 2001 года.