МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Издательство "Наука" до конца года выпустит 45 новых книг на языках коренных малочисленных народов России. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе издательства.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с предложением учредить День языков народов России, который предлагается отмечать ежегодно 8 сентября - в день рождения поэта Расула Гамзатова. Администрация президента РФ вместе с правительством должна подготовить до октября соответствующий указ.

"Мы во взаимодействии со структурами РАН издаем и переиздаем литературу о культуре и языках народов России, так как при государственной и частной поддержке сегодня ведутся многочисленные исследования. Например, в 2025 году в цифровом формате в свет выйдут 45 новых книг на языках коренных малочисленных народов в серии "Родное слово", - рассказал руководитель издательства Михаил Фомин, чьи слова приводятся в сообщении.

Как уточнили в издательстве, книги на родных языках до конца года получат нанайцы, тофалары, ительмены, кумандинцы, удэге, ульчи, тувинцы-тоджинцы, алеуты, сойоты, нивхи, вепсы, коряки, саамы и долганы. При этом в восемь регионов России к 8 сентября были отправлены наборы научно-популярных книг, которые в качестве призов получат студенты различных университетов, изучающие родные языки народов России.

Ранее издательство "Наука" совместно с Институтом этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН выпустило в свет академическую 38-томную книжную серию "Народы и культуры". Ежегодно в тематических планах издательства присутствуют книги о сохранении культуры и истории народов России. "Наука" долгие годы издает журнал Российской академии наук "Этнографическое обозрение".

"В 2025 году в издательстве возобновила работу одна из старейших редакций - этнологии, антропологии и социологии, которая отвечает за подготовку научной литературы в национальной сфере. В 2025 году выходят в свет несколько десятков научных монографий о культуре и языках народов России в рамках соглашения между издательством "Наука" и Федеральным агентством по делам национальностей", - добавил Фомин.