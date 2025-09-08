Главу Гагаузии и военкора Первого канала наградили премией СЖР "Солидарность"

Евгения Гуцул получила награду заочно

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Имена лауреатов премии Союза журналистов России (СЖР) "Солидарность" назвали в Москве. В 2025 году награду получили глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул и военный корреспондент Первого канала Марьяна Наумова, передает корреспондент ТАСС.

"День солидарности журналистов сегодня отмечаем не только мы, но и многие коллеги во многих странах мира. И традиционно мы вручаем эту премию одному или двум нашим коллегам, и даже не только нашим коллегам, а тем людям, которых мы считаем необходимым поддержать, проявить солидарность", - сказал председатель СЖР Владимир Соловьев, открывая церемонию.

В 2025 году награду СЖР заочно присудили главе Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул. Суд над Гуцул состоялся 5 августа. Ее признали виновной в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор". Суд также лишил ее права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Политик категорически отвергла все обвинения и назвала дело политическим, а ее адвокаты направили обращение в Апелляционную палату Кишинева. Гуцул заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности.

"В Молдове есть небольшая автономия, Гагаузия. И сейчас возглавляет ее молодая, красивая женщина, Евгения Александровна Гуцул. Во время ее правления в республике развивались средства массовой информации и было достаточно много и политических свобод и свободы слова, свободы распространения информации. Но глобалисты решили переформатировать и эту часть Восточной Европы, задушить свободу в этой маленькой части республики, и под надуманным предлогом эту женщину арестовали и на 7 лет посадили в тюрьму. И мы решили проявить к ней солидарность именно потому, что она сейчас переживает тяжелейшие времена в своей жизни. Но продолжает бороться, продолжает отстаивать свои интересы", - сказал Соловьев.

Еще один лауреат премии - военный корреспондент Первого канала Марьяна Наумова. "Мне кажется, журналистом я стала по воле судьбы и в столь непростое время для своей страны. То, что мы делаем, - это не просто какие-то сюжеты, это что-то большее, это даже не война, это про жизнь, про обычные человеческие судьбы, про наших русских стойких людей. И в это непростое время для них журналист, военный корреспондент, который работает там, на земле, он становится последней надеждой на справедливость. Для военнослужащих это способ открыть свое сердце, довериться, чем-то поделиться. И для меня это не просто работа, это служение своей стране, своей армии, своему народу", - сказала Наумова, получая награду.

Международный день солидарности журналистов

8 сентября традиционно отмечается Международный день солидарности журналистов, учрежденный в 1958 году в Бухаресте. Эта дата выбрана в память о чешском журналисте Юлиусе Фучике, казненном гитлеровцами 8 сентября 1943 года в берлинской тюрьме. Находясь в нацистских застенках, он остался верен делу своей жизни, там он написал свой "Репортаж с петлей на шее".