МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 10,5 тысячи ветеранов - участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей с 2022 года приняли участие в проекте "Своих не бросаем" и совершили поездки по туристическим местам России. Об этом сообщили в пресс-службе фонда "Защитники Отечества".

По информации фонда, в 2025 году старт проекта был дан 3 февраля поездкой из столицы в Великий Устюг, а завершил тур железнодорожный круиз по Золотому кольцу России из Москвы с 4 по 7 сентября.

"В 2025 году для ветеранов СВО, их родных и членов семей погибших героев было подготовлено 12 рейсов по шести маршрутам: "Города Великой Победы", "По Золотому кольцу", "Малахит", "В Карелию", "В Карелию и Санкт-Петербург", "Зимняя сказка". В путешествие отправились более 2 300 ветеранов СВО, членов семей героев и близких погибших защитников из 76 регионов России. С момента запуска проекта в 2022 году знаковые места страны на поездах посетили 10 600 человек", - говорится в сообщении.

Как отметила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева, главная задача "Защитников Отечества" - помочь ветеранам как можно быстрее возвращаться к полноценной мирной жизни. "Просветительские и культурные мероприятия несут терапевтический эффект, особенно когда проходят в компании близких и единомышленников. Герои и их родные знакомятся с историей, культурой, памятниками архитектуры и искусства популярных туристических центров России. Спасибо компании "РЖД" за сотрудничество и поддержку защитников", - сказала она.