В Липецкой области в 2025 году собрали свыше 700 тыс. тонн сахарной свеклы

Средняя урожайность по региону - 429 центнеров с га

ЛИПЕЦК, 8 сентября. /ТАСС/. Аграрии Липецкой области собрали более 700 тыс. тонн сахарной свеклы с начала уборочной кампании в 2025 году. Урожайность корнеплода в регионе в текущем году на 24% превышает показатели за 2024 год, сообщил журналистам губернатор области Игорь Артамонов.

"Больше 700 тыс. тонн сахарной свеклы нового урожая уже собрали липецкие аграрии. Средняя урожайность по области - 429 центнеров с га. Урожайность свеклы в 2025 году превышает прошлогоднюю на 24%", - сказал Артамонов.

По словам губернатора, на данный момент уборка сахарной свеклы идет в 14 районах и округах.

"Больше всего свеклы собрано в Добринском районе - 150 тыс. тонн. Там и самые большие площади под сладким корнеплодом - более 18 тыс. га. Лидер по урожайности - Чаплыгинский район, где с одного га собирают по 549 центнеров свеклы", - добавил Артамонов.

Губернатор также сообщил, что весь урожай сахарной свеклы уже переработан на шести заводах, расположенных на территории региона. Выработано около 80 тыс. тонн сахара.

"Наши аграрии в очередной раз подтверждают свой высокий профессионализм, демонстрируя достойные результаты. Ежегодные высокие показатели липецких земледельцев - результат большой системной работы, внедрения передовых технологий и грамотного применения механизмов государственной поддержки", - добавил Артамонов.