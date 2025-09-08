В Ханое открылась выставка московского Музея Победы о конце Второй мировой войны

По словам руководителя представительства Россотрудничества во Вьетнаме Владимира Мурашкина, мероприятие подчеркнуло важность сохранения исторической правды о событиях той войны для молодого поколения

ХАНОЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Памятное мероприятие "День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны" прошло в Русском доме в Ханое. В его рамках была открыта историко-документальная выставка "Дальневосточный финал", подготовленная на основе материалов московского Музея Победы. Его генеральным информационным партнером выступает ТАСС.

"Мы собрались сегодня в знак уважения к истории и исторической правде, чтобы вспомнить дни, имевшие судьбоносное значение для всего человечества", - сказал, открывая встречу, руководитель представительства Россотрудничества во Вьетнаме, директор Русского дома Владимир Мурашкин.

В своем выступлении он подчеркнул историческое значение победы над Японией для завершения Второй мировой войны и ее роль в обретении независимости Вьетнамом. "И, хотя окончание Второй мировой войны не подарило Вьетнаму независимость, оно создало уникальные исторические условия, которые позволили вьетнамскому народу и коммунистам во главе с Хо Ши Мином совершить революцию, провозгласить независимость и вступить в открытую, уже антиколониальную войну с Францией", - напомнил директор Русского дома.

Сама же экспозиция "Дальневосточный финал" повествует о боевых действиях советских войск на Дальнем Востоке в августе 1945 года. Зрители смогут увидеть фронтовые зарисовки, плакаты, документы и фотографии, рассказывающие о мужестве, отваге и героизме участников сражений. На выставке представлены фотографии военного времени, показывающие как командиров, так и рядовых солдат, а также переброску советских войск на Дальний Восток. Исторические документы расскажут о ходе Курильской десантной операции и других наступательных операций, таких как Южно-Сахалинская и Харбино-Гиринская. Гостям вечера также была представлена культурная программа с участием вьетнамских и российских творческих коллективов.

Это мероприятие подчеркнуло важность сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны для молодого поколения, поделился мнением в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель представительства Россотрудничества. "Интерес и активное участие вьетнамских и российских студентов в очередной раз продемонстрировало, что традиционные узы дружбы между нашими народами не только сохраняются, но и успешно укрепляются в новой, многообещающей смене", - заключил Мурашкин.