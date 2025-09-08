Свыше 160 тыс. человек воспользовались за два года сервисом "Профразвитие"

Проект был запущен в 2023 году как простой каталог стажировок от разных компаний, сегодня это масштабная экосистема карьерных сервисов и навигатор для тех, кто начинает свой профессиональный путь

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 160 тыс. студентов, выпускников и молодых специалистов воспользовались за два года всероссийским проектом "Профразвитие" президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ), сообщает пресс-служба РСВ.

"Всероссийскому проекту "Профразвитие" президентской платформы "Россия - страна возможностей" исполнилось два года. Более 160 тыс. студентов, выпускников и молодых специалистов доказали: будущее профессии рождается здесь и сейчас, в России. Вместе с проектом молодежь получает доступ к инструментам, помогающим поверить в себя, сделать первые шаги в карьере и увидеть новые горизонты развития в своей стране", - говорится в сообщении.

Проект "Профразвитие" был запущен в 2023 году как простой каталог стажировок от разных компаний, сегодня это масштабная экосистема карьерных сервисов и навигатор для тех, кто начинает свой профессиональный путь. Проект помогает участникам выбрать осознанный карьерный маршрут, прокачать навыки, найти наставников и получить первый опыт работы.

"Проект открыл более 500 стажировок в различных направлениях от ИТ и НКО до промышленности и банковского дела. Более 2,5 тыс. ребят прошли собеседования и каждый четвертый получил приглашение попробовать свои силы в крупных компаниях. Бесплатные онлайн-курсы прошли более 30 тыс. участников со всей страны, и многие из них отмечали рост уверенности в себе и готовность к собеседованиям", - отметил генеральный директор РСВ, ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Проект "Профразвитие" реализуется в рамках федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети". Подать заявку на участие в третьем сезоне и получить новые карьерные возможности можно на сайте профразвивайся.рф.