Ему было 96 лет

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Ученый в области процессов управления авиационной техникой и авиационного ракетостроения, научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) академик РАН Евгений Федосов умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщили в РАН.

"На 97-м году ушел из жизни выдающийся ученый в области процессов управления авиационной техникой и авиационного ракетостроения, научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем академик РАН Евгений Александрович Федосов", - говорится в сообщении.

Церемония прощания с Евгением Федосовым состоится 11 сентября на мемориальном кладбище в Мытищах.

Как отметили в пресс-службе ГосНИИАС, Федосов "внес неоценимый вклад в формирование целой плеяды ученых и инженеров с системным мышлением, обеспечил единство подходов к разработке авиационной техники и активно участвовал в реализации научно-технической политики страны, оставаясь одним из главных экспертов авиационной науки до конца своей жизни". "Именно Евгений Александрович был идеологом разработки авиационной составляющей ядерной триады СССР - крылатых ракет стратегического назначения Х-55 с самолетами-носителями Ту-95МС и Ту-160 - авиационных комплексов, обеспечивших стратегический паритет СССР и США. За эту работу ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда", - отметили там.

Федосов родился 14 мая 1929 года в Москве. В 1952 году окончил Московское высшее техническое училище (Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана). В 1954 году начал работу в ГосНИИАС - головной организации по авионике российских самолетов гражданского и военного назначения. С 2006 года был научным руководителем ГосНИИАС. Федосов принимал участие в разработке и создании всех поколений ракет класса воздух - воздух, высокоточного оружия с лазерным самонаведением, крылатых ракет воздушного и морского базирования, систем управления вооружением самолетов. Автор и соавтор более 250 научных работ по теории и системам управления вооружением, навигации и управлению воздушным движением.-