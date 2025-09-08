Премию присудили военному корреспонденту ВГТРК решением секретариата Союза в 2024 году

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) вручил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному премию "Солидарность", которая была присуждена ему решением секретариата Союза в 2024 году, передает корреспондент ТАСС.

Премией "Солидарность" награждаются журналисты, проявившие мужество и подвергшиеся опасности во время исполнения профессиональных обязанностей, а также проявившие гражданскую позицию в отстаивании свободы слова. В августе 2024 года Поддубный получил множественные ранения в Курской области у границы, где шли бои с формированиями Вооруженных сил Украины.

"Год прошел. Год очень насыщенный. К огромной беде нас покинул Кирилл Вышинский (исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член СПЧ, умер 23 августа на 59-м году жизни после продолжительной болезни - прим. ТАСС), потрясающей судьбы человек. Атмосфера сейчас такая, и время сейчас такое, и суть премии такая, что мы должны помнить всегда примеры наших коллег, которых нельзя было сломать. Вышинский - это как раз пример гражданина, которого очень сильно пытались сломать, но не смогли. И на этом примере я думаю, что многие поколения журналистов будут воспитаны", - сказал Поддубный, получая награду.

Президент России Владимир Путин ранее на торжественной церемонии в Кремле вручил Поддубному "Золотую Звезду" Героя России. Звание Героя РФ присвоено журналисту "за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга". Поддубный первым из военкоров в современной истории получил это высокое почетное звание.

Журналист родом из Белгорода, специальный корреспондент ВГТРК с 2011 года, работал в Ираке, Израиле, Ливане, Египте, Пакистане, Таиланде и других странах, освещал гражданскую войну в Сирии и военную операцию Вооруженных сил РФ в этой стране, а с 2014 года освещал последствия государственного переворота на Украине из Киева и с территории Донбасса, затем работал в зоне проведения специальной военной операции. Награжден несколькими орденами и медалями, имеет почетное звание "Заслуженный журналист Российской Федерации".