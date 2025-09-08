Косачев: Великая Отечественная занимает всего страницу в учебнике в Нидерландах

Зампредседателя Совета Федерации посоветовал нидерландцам посетить Санкт-Петербург и поучаствовать в мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв блокады

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Нидерланды в своих учебниках истории уделили важным событиям Великой Отечественной войны всего одну страницу. Об этом рассказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в ходе мероприятия, посвященного Дню памяти жертв блокады Ленинграда.

"Я нередко задаюсь вопросом: откуда такая русофобия у нынешнего генерального секретаря НАТО, бывшего премьер-министра Нидерландов, голландца по национальности Марка Рютте? Однажды я поинтересовался: а что написано в нидерландских учебниках истории про нашу общую войну", - сказал Косачев.

"У них есть свои учебники истории, и в них целую страницу они, как я выяснил, посвятили истории Великой Отечественной войны. Целую страницу, где все сказано: и про блокаду Ленинграда, и про Сталинградскую битву, и про взятие Берлина... Все это уместилось на одной странице, а остальные десятки страниц посвящены себе любимым", - добавил он.

Как отметил Косачев, голландцы пережили страшную голодную зиму 1944-1945 годов, в ходе которой погибло 18 тысяч человек. Но чтобы понять, что такое настоящее горе и подвиг, им нужно приехать на Пискаревское мемориальное кладбище и принять участие в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге, добавил он.

8 сентября в Санкт-Петербурге ежегодно отмечается День памяти жертв блокады.