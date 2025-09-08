Средства в размере более 1,2 млн рублей собрали сотрудники ведомства совместно с публично-правовой компанией "Роскадастр"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Росреестр передал гуманитарную помощь для участников специальной военной операции (СВО), говорится в сообщении ведомства.

"Росреестр продолжает активную поддержку бойцов, участвующих в СВО. В рамках благотворительной акции "Большие сердца Росреестра" ведомство передало очередную партию гуманитарной помощи", - отмечается в сообщении.

Средства в размере более 1,2 млн рублей собрали сотрудники Росреестра совместно с публично-правовой компанией "Роскадастр". На них закуплены тактические рюкзаки, перчатки и бензиновые генераторы.

"Росреестр последовательно и системно поддерживает наших защитников и их семьи. Эта работа - не просто часть нашей социальной ответственности, а результат искреннего стремления каждого сотрудника внести свой вклад в общее дело. Отмечу, что все территориальные органы ведомства активно включились в акцию, формируя единое пространство помощи тем, кто защищает интересы страны", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Росреестра Максима Смирнова.

В ходе предыдущей акции сотрудники Большого Росреестра передали на передовую автомобили, электроинструменты, медицинские аптечки, маскировочные сети и др.