Шувалов: технологизация культуры требует обсуждения этических вопросов в эпоху ИИ

Председатель ВЭБ.РФ отметил, что "лидерство в технологиях подразумевает готовность открыто обсуждать сложные вопросы времени"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Использование новейших технологий для создания культурного продукта подразумевает открытое обсуждение этических и правовых вопросов в эпоху искусственного интеллекта. Об этом сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в преддверии XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Третий год подряд программа форума включает в себя тематическое направление "Деловая культура", куратором которого выступает Шувалов. В 2024 году главы крупнейших компаний, представители власти и руководители благотворительных фондов говорили о важности предпринимательства для продвижения традиционной культуры и ценностей России в мире.

"Лидерство в технологиях подразумевает готовность открыто обсуждать сложные вопросы времени: какие ценности формируются и транслируются в эпоху искусственного интеллекта, как цифровизация влияет на созидание и права творцов, какую ответственность несут разработчики технологий перед обществом. Вокруг этих ключевых тем и построена сессия ВЭБ "Технологии культуры", объединившая представителей искусства и бизнеса", - отметил Шувалов.

В 2025 году сессия "Технологии культуры" пройдет 12 сентября в Царском Селе в Камероновой галерее. Среди участников будут дирижер Юрий Башмет, оперный режиссер Ханс-Йохаим Фрай, продюсеры Артем Михалков, Павел Перегудов, предприниматель Александр Щеряков.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет 11-13 сентября. В рамках деловой программы будет организовано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование". Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран.