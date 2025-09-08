В вузе ЛНР открыли первые аудитории по нацпроекту "Молодежь и дети"

Они оборудованы наглядными пособиями, тренажерами, макетами, мебелью, современной компьютерной техникой

ЛУГАНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Первые учебные аудитории по национальному проекту "Молодежь и дети" открыты на базе Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). Они оборудованы наглядными пособиями, тренажерами, макетами, мебелью, современной компьютерной техникой, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Для нас это очень важно, потому что ребята, которые будут заниматься в этих кабинетах, <…> завтра уже придут непосредственно в классы, где будут обучать уже своих учеников. Важно, чтобы они пришли не только с базой теоретических знаний, но и с определенными навыками, опытом и возможностью переносить свои знания уже в школьную аудиторию", - сообщила журналистам ректор ЛГПУ Жанна Марфина.

Она добавила, что оборудование, которое установлено в аудиториях, синхронизировано с тем, которое сегодня получают школы региона. "Поэтому очень надеемся, что это будет прекрасным подспорьем нашим студентам, станет прекрасной площадкой для реализации научных проектов наших молодых ученых", - отметила Марфина.

В 2026 году в рамках нацпроекта планируется открытие аудиторий по изобразительному искусству, музыке и физике.

Всего в аудиториях одновременно смогут обучаться 44 студента - будущие специалисты по компьютерной графике и черчению, безопасности жизнедеятельности и охране труда. Там представлены наглядные пособия, манекены для проведения сердечно-легочной реанимации, установки по электробезопасности в жилых и офисных помещениях.

"Нашим студентам это поможет в подготовке теоретической перед применением практических навыков. Кроме того, я уверена, что это будет способствовать и патриотическому воспитанию наших студентов, и готовности выполнять свой гражданский долг", - рассказала ТАСС заведующая кафедрой безопасности жизнедеятельности и защиты Родины Анжелика Корнеева.

ЛГПУ был основан в 1921 году. В его составе сейчас восемь институтов, два факультета и пять колледжей, в которых обучается более 11 тыс. человек.