Заместитель главы округа по вопросам благоустройства Александр Титов отметил, что администрация обеспокоена произошедшим

ХИМКИ /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Кирпичную стену с мозаикой, которая на протяжении нескольких десятилетий украшала вход в парк им. Л. Н. Толстого в Химках, полностью снесли, передает корреспондент ТАСС.

В начале августа в парке в рамках благоустройства был начат снос стены с мозаикой, однако в результате негативной оценки общественности работы были приостановлены. Как отмечали на тот момент в администрации округа, из-за того, что тема сноса стала чувствительной для части местных жителей, было принято решение провести экспертизу, чтобы оценить возможности сохранения стены, при условии, что она не будет создавать угрозу безопасности гостей парка.

После появления в социальных сетях информации о полном сносе стены в Telegram-канале администрации Химок была опубликована видеозапись, на которой заместитель главы округа по вопросам благоустройства Александр Титов сообщает, что администрация обеспокоена произошедшим. "На последней выездной [администрации] мы разговаривали с жителями о том, что необходимо было стену сохранить в том виде, в котором ее делали. На данный момент будем разбираться", - сказал он.

Работы по благоустройству парка им. Толстого ведутся уже несколько лет. За это время здесь установили новое колесо обозрения, обновили центральную аллею, проложили новые пешеходные тропы. Кроме того, появился детский парк аттракционов и новые игровые зоны. Также сейчас ведется реконструкция дома культуры "Родина", который расположен на территории парка.