Глава региона Юрий Зайцев выразил уверенность в том, что капсула станет не просто экспонатом музея, а "символом несокрушимости народа, напоминанием о подвиге воинов-освободителей и их посланием будущим поколениям"

ЙОШКАР-ОЛА, 8 сентября. /ТАСС/. Капсулу с землей с "Невского пятачка" доставили в Марий Эл в день начала блокады Ленинграда. Об этом сообщил журналистам глава региона Юрий Зайцев.

"Землю из Ленинградской области, с места сражений Великой Отечественной войны, доставили участники мотопробега "Экспедиция Памяти" и теперь капсула будет храниться в музейно-патриотическом центре "Герои Отечества", - сказал Зайцев. Он назвал событие знаковым для региона, ведь отсюда на фронт ушли 142 тыс. человек, более 74 тыс. из которых погибли на поле боя, пропали без вести, умерли от ран. "При защите Ленинграда отдали свои жизни 4,5 тыс. уроженцев Марий Эл", - напомнил он.

Зайцев выразил уверенность в том, что капсула с землей, пропитанной кровью героев, которые насмерть стояли за Родину, станет не просто экспонатом музея, а "символом несокрушимости народа, напоминанием о подвиге воинов-освободителей и их посланием будущим поколениям". "Сегодня уже герои нашего времени на примере дедов и прадедов, борются с проявлениями нацизма в зоне специальной военной операции, проявляя мужество и силу духа", - заметил глава республики. Он поблагодарил всех, кто помогает сохранить память о подвигах соотечественников и защитить историю страны.